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Rusya Dışişleri: Türkiye'ye değer veriyoruz Ankara ile işbirliği sürecek

Rusya Dışişleri: Türkiye'ye değer veriyoruz Ankara ile işbirliği sürecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada "Rusya-Türkiye işbirliğinin giderek geliştiğini memnuniyetle görüyoruz" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi alımıyla ilgili tutumuna değer verdiklerini, Ankara ile işbirliğinde ciddi bir potansiyel gördüklerini ve ilgili makamların bu konuda temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sputnik’e konuşan Pilipson, “Karşılıklı olarak çıkar sağlayan birçok konuda Rusya-Türkiye işbirliğinin giderek geliştiğini memnuniyetle görüyoruz. Askeri-teknik alanda işbirliği de buna dahil. Ortak projelerin uygulanması, özellikle de Ankara’ya 2019’da S-400 Triumf füze savunma sisteminin sevkiyatı, ülkelerimizin bu alanda işbirliğini kapsamlı biçimde geliştirmek konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bunun için önemli bir potansiyel görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Pilipson açıklamalarına şöyle devam etti: “Dışarıdan gelen baskılara rağmen kendi savunma becerilerini sağlamak yönünde hareket eden Türk partnerlerimizin tutumuna kıymet veriyoruz.”

Ankara’nın bir diğer S-400 bataryasını ne zaman alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Pilipson, “İlgili makamlar karşılıklı askeri-teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için temas halinde. Uzmanlar sakince çalışsın, acele etmeye gerek yok” dedi.

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