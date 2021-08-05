Ümitcan Uygun, sevgilisi Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alındı!

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, başka bir şüpheyle gündeme geldi. Uygun, önceki gün şüpheli şekilde hayatını kaybeden sevgilisi Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı.

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Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı.

Geceyi aynı odada geçirdiler

Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Esra Hankulu

Kamera kayıtlarına yansıdı

Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun'un kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınmıştı. Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Aleyna Çakır

Başsavcılık'tan açıklama: Gözaltı süresi 1 gün uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümü olayının bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldı. Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'un gözaltı süresinin bir gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.