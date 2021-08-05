Esra Hankulu neden öldü ölüm sebebi Ümitcan Uygun mu kamerada çıktı

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un evinde birlikte kaldığı 25 yaşındaki Esra Hankulu adında genç bir kızı öldürdüğü iddia edildi. Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Bu kahreden haberin ardından Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında soruları merak edildi.

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Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır cinayeti hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun yine bir cinayete karıştı ve evinde birlikte yaşadığı Esra Hankulu'yu öldürdüğü iddia edildi. Bu üzen gelişmenin ardından Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Peki Ümitcan Uygun'un öldürdüğü iddia edilen Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında?

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

Genç kızın şüpheli ölümü: Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi.

Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ağzından kan gelmiş: Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kamera kayıtlarından Ümitcan Uygun çıktı: Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.