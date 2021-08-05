Süleyman Soylu onay verdi! Mansur Yavaş hakkında soruşturma için inceleme izni

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, “görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle” soruşturma başlatılması için inceleme yapılmasına onay verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; TOGO İkiz Kuleleri'nin mühürlemesi ve ruhsatlarının iptal kararlarına ilişkin Mansur Yavaş'ın “görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle” hakkında ön soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 17 Haziran'da Başsavcılığın talebine cevap verdi.

Sabah’tan Tolga Özlü’nün haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Turan Ergun'un imzasının bulunduğu yazıda; Mansur Yavaş ve sorumluluğu tespit edilecek ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme yapılması istendi. Başkanlık, ön incelemenin 30 günlük süre içerisinde bitirilmediği takdirde 15 günlük ek sürenin kullanılmasını istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Ankara Ticaret Odası eski başkanı Sinan Aygün'ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu.

Danıştay kararı

Danıştay, Ankara Ticaret Odası eski başkanı Sinan Aygün’ün yaptırdığı TOGO kuleleriyle ilgili, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istemişti.