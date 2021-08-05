Pandemi ilgiyi arttırdı: Tıp ve hemşirelik tercihleri revaçta

‘Pandemi Döneminde Gençlerin Tercih Motivasyonu’ anket çalışmasında tıp ve hemşirelik bölümlerine ilginin arttığı görüldü.

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Üniversite adayları tercih yapmaya başladı. 'Pandemi Döneminde Gençlerin Tercih Motivasyonu' adlı bir araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, bu yıl yapılan meslek ve üniversite tercihlerinde pandemi sürecinin çok etkili olduğunu söyledi.

Pandemide gençlerin tercih motivasyonlarını etkileyen unsurları yapılan ‘Pandemi Döneminde Gençlerin Tercih Motivasyonu’ anket çalışmasıyla araştırdıklarını ifade eden İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, araştırmanın Marmara bölgesinde üniversite tercihinde bulunacak adaylar üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Yaptıkları araştırma ile pandemi etkisinin tercihlere de yansıdığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk Akkartal, "Bakıldığında aday öğrencilerimizin pandemiden etkilenmeleri meslek seçimi açısından büyük önem taşıyor. Bunu tespit ettik. Şöyle ki pandemi döneminde özellikle tıp, teknoloji, hukuk, psikoloji, hemşirelik, öğretmenlik gibi alanlara ilginin yoğun olduğunu, öğrencilerin bu alanlarda tercihlerini yoğunlaştırmayı düşündüklerini gördük" diye konuştu.

'Aile ve çevrenin de etkisi büyük'

Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, "Yine pandemi nedeniyle olsa gerek, öğrenciler, tercihlerini yaparken aile çevresinden de etkileniyorlar. Ailenin bu konuda çok büyük rolü var. Bakıldığında öğrenci açısından aile görüşü çok önemli. Branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlerinin rolü de bu tercihin belirlenmesinde etkisi büyük. Bu yüzden ailelere büyük görev düşüyor. Pandemi etkisini de dikkate alarak öğrenci adaylarının psikolojisini dikkatli şekilde incelemeliler. Buna uygun davranmalılar" açıklamasını yaptı.

'Gençlerimizin ne kadar idealist olduğunu anladık'

Pandemi sonrası tıp ve hemşirelik bölümlerine ilginin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, "Çünkü pandemide meslek tercihi yapacak olan gençlerimiz, verilen mücadelede doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının ne kadar canla başla çalıştığını ve ne kadar fedakar olduklarını gördüler. Tercih belirlemesinde aslında aday öğrencilerimizin, gençlerimizin ne kadar idealist ve yardımsever olduğunu da fark ettik"dedi.

Üniversitenin sadece mesleki yeterliliği sağlayan bir kurum değil bir yaşam biçimi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Öztürk Akkartal şunları söyledi:

"Öğrenciler üniversite hayatını sürdürürken sosyal çevreye de sahip olmalıdır. Özellikle öğrenci tercihlerine baktığımızda bu koşullara da dikkat ettiklerini görüyoruz. Öğrencilerin özellikle tercih ettiği üniversiteler arasında ise ulaşımı kolay olan, merkezi şehir üniversiteleri geliyor. Kampüs alanı ve eğitim çok önemli. Tabii ki akademik kadronun güçlü olup olmadığına öğrencilerimiz çok dikkat ediyor. Uluslararası imkanlarının bulunup bulunmadığını da inceliyorlar."

'Üniversitenin uluslararası bağlantıları olması iyi'

Öğrenci ve ailelerin, üniversiteler tarafından kendilerine sunulan uluslararası imkanları da çok dikkatle değerlendirerek tercihlerini belirlediklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, "Şöyle diyebiliriz; akademik kadro, kaliteli eğitim, sağlanan iş olanakları, staj imkanları, uluslararası arenada öğrencilere yetkinlik sağlanıp sağlanmadığı üniversite tercihlerinde önemlidir" dedi.

Bu özelliklerin olup olmadığını belirlemek için ise öğrencilerin sadece çevreden duyumlarla hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk Akkartal, aynı zamanda bu olanaklar yönünden ilgili üniversitelerin web sayfalarını incelemeleri, üniversiteyi gezmeleri ve tanımaları gerektiğini söyledi.