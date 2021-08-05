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Hatay'da Erdoğan protestolu skandal konser! Esed sever şarkıcı söyledi CHP'li vekiller destek verdi!

Hatay'da Erdoğan protestolu skandal konser! Esed sever şarkıcı söyledi CHP'li vekiller destek verdi!

Türkiye'nin pek çok yerindeki yangınlar gibi Hatay da yangınlarla mücadele ederken skandal bir konser yapıldı. Esed sever bir şarkıcının sahne aldığı konserde Erdoğan protesto edildi CHP'li vekiller destek verdi.

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Türkiye yangınlarla mücadele ederken Hatay-Samandağ'da CHP'li milletvekillerinin katıldığı bir konser büyük skandala sahne oldu. 

Bölgedeki Ray ve Koçak ailelerinin düğünü vesilesiyle Samandağ'a gelen Suriyeli şarkıcı Ali Deek, kendisini dinleyenlerle birlikte hep bir ağızdan "Biz buradayız, Erdoğan nerede" sloganı attı.

Suriye'de Esed hanedanının fanatik destekçisi olduğu bilinen Nusayrî Ali Deek'in Erdoğan karşıtı sloganlarına CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir de alkış tuttu. 

Suriyeli şarkıcının sergilediği rezalete konser sırasında hiç kimse tepki göstermedi. Rejimin muhalifleri katletmesine destek veren Ali Deek'in Suriye'de terörist Mihraç Ural'la da yakın dostlukları herkes tarafından biliniyor. Mezhepçi Ali Deek'in Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz tarafından daha önce de bir açılışa davet edildiği öğrenildi. 

Türkiye gazetesinde yer alan haberde skandal olayı yorumlayan Suriyeli aktivist Muhammed Raşid, şunları söyledi: "Şarkıcı Ali Deek, Suriye’de fanatik mezhepçi ve Sünni düşmanı kimliği ile bilinir. Her fırsatta Türkiye aleyhtarı ifadeler kullanır ve fanatik derecede Esed destekçisidir. O gece gördüğümüz şey konserden çok bir terör zirvesi gibiydi. Sahnede şarkı söyleyen kişi sürekli Beşar Esed ve Türkiye düşmanı teröristlere methiyeler dizdi. Ona birçok kişi de katıldı ve Türkiye aleyhinde sloganlar da atıldı. Samandağ’da önceki gece gerçek anlamda bir skandala tanıklık ettik."

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