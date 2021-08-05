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AKEV'den yangında evi yanan ailelerin çocuklarına burs

AKEV'den yangında evi yanan ailelerin çocuklarına burs

AKEV Üniversitesi Antalya'da yangında mağdur olan aileler ve çocukları için yardımda bulunacaklarını duyurdu.

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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yayınlayarak orman yangınlarında mağdur olan ailelerin çocukların Meslek Yüksek Okulu tercihlerinde burs vereceklerini açıkladı. Üniversite ayrıca ailelere barınma yardımında da bulunacaklarını duyurdu. 

Açıklamada şunlar belirtildi:

Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları hiç şüphesiz bütün Türkiye’yi üzüntüye boğmuştur. Üniversitemiz yönetimi de bu durumdan mağdur olan vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderebilmek adına bazı kararlar almıştır. Buna göre; 

1. Orman yangınlarının derinden etkilediği ve üniversitemizin de kampüslerinin bulunduğu Antalya’daki orman yangınlarından zarar gören ve bu sebeple barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlarımız, üniversite lojman ve konukevlerini bir ay boyunca ücretsiz kullanabilecektir.

 2. Yine ikamet ettikleri evleri orman yangınları sebebiyle kullanılmaz hale gelen Antalya’da yerleşik vatandaşlarımızın çocukları, 2021-2022 Akademik yılında geçerli olmak kaydıyla Meslek Yüksekokulu bölümlerimizden birini tercih etmeleri halinde yüzde 100 burslu olarak eğitim-öğretim imkanı sağlayabilecektir. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 

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