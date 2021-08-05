Nihat Özdemir kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

Kemerköy Termik Santrali'nin sahibi olan Nihat Özdemir günü konusu oldu. Gerekli tedbirleri almadığı gerekçesi ile eleştirilen Limak Holding'in sahibi Nihat Özdemir aslen Diyarbakırlı ve 71 yaşında. Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Peki Nihat Özdemir eşi ve çocukları kimdir?

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MUĞLA'yı 6 gündür etkisi alan orman yangınları bugün de etkili olurken, alevler Kemerköy Termik Santraline kadar ulaştı, termik santral tahliye edildi, içindeki gazlar boşaltıldı. Bugun sosyal medyanın hedefinde ise Kemerköy Termik Santrali'ni yapan Limak Holding ve Limak Holding sahibi Nihat Özdemir vardı. Peki Limak Holging sahibi kim, Nihat Özdemir kim, aslen nereli?

Nihat Özdemir kimdir:

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1967 yılında Ankara’ya gelerek üniversite eğitimine başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Limak Holding sahibi Nihat Özdemir

Mezuniyetinin ardından yakın arkadaşı Sezai Bacaksız ile birlikte asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Daha sonra arkadaşıyla beraber Ege Üniversitesi’ne giderek endüstri bölümünde master yaptı. Bu dönemde iki arkadaş Limak Holding’in temellerini atmıştır.

Nihat Özdemir, Limak Holding’in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerini zamanından önce tamamlayarak artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir. LİMAK’ın faaliyet alanını sadece inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştır.

Nihat Özdemir ve eşi Gülseren Özdemir

Nihat Özdemir, 90'lı yıllarda Ankara sanayi odası meclis başkanlığı görevinde bulundu. 1995-1996 yılları arasında Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe yönetimine girdi. 2000 yılından itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.

Limak Şirketler Grubu; 1995’te turizm, 1997’de enerji, 2000’de çimento sektörlerine girdi. 2008 yılında havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı yıl Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri’ni açarak gıda sektöründe yeni bir başlangıç yaptı. Bulunduğu sektörlerde sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ön sıralarda yer almayı hedefledi. Enerji üretiminin yanına 2010 yılında enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 yılında devir aldığı İskenderun Limanı’yla liman işletmeciliği sektörüne girdi.

Halen LİMAK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin başkanlığını da yapmış olan Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir adında oğlu ve Ebru Özdemir adında kızı vardır.

Limak Holding’in dönüm noktaları:

1976 - Limak İnşaat kuruldu.

1981 - Limsan İnşaat kuruldu.

1995 - Turizm sektörüne giriş yapıldı. Arcadia Hotel hizmete girdi.

1997 - Enerji sektörüne giriş yapıldı

1998 - Limra Hotel hizmete girdi.

2000 - Limak Holding kuruldu.

2000 - Çimento sektörüne giriş. Siiirt Kurtalan Çimento satın alındı.

2001 - Çal HES üretimine başladı.

2002 - Limak Atlantis Hotel hizmete girdi.

2003 - Pamuk HES serbest üretici olarak elektrik üretmeye başladı.

2003 - Özelleştirme: Limak, Nurol, Özaltın, Tütsab konsorsiyumu Tekel’in alkollü içecekler bölümü satın aldı.

2004 - Mey İçki A.Ş. kuruldu.

2005 - Seyrantepe HES yatırımı başladı.

2006 - Gaziantep Çimento Fabrikası satın alındı.

2006 - Ergani Çimento Fabrikası satın alındı.

2006 - Mey İçki A.Ş.’deki hisselerin tamamı TPG’ye satıldı.

2006 - Havacılık Sektörüne giriş. Limak Havacılık kuruldu.

2006 - Limak Ambassadore Otel hizmete girdi.

2006 - Limak Lara Otel hizmete girdi.

2007 - Şanlıurfa Çimento Fabrikası satın alındı.

2008 - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. kuruldu.

2008 - Seyrantepe HES üretime başladı.

2008 - Bitlis Çimento Tesisi hizmete girdi.

2008 - Limak-GMR-Malaysia Airports konsorsiyumu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı’nı devraldı. <

2008 - Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri hizmete girdi.

2009 - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni dış hatlar terminali hizmete girdi.

2009 - Mardin Çimento Fabrikası üretime başladı.

2009 - Uzunçayır Barajı ve HES üretime başladı.

2010 - UEDAŞ ve ÇEDAŞ ile Elektrik Dağıtım Sektörüne giriş.

2010 - Yalova Termal Butik Otel hizmete girdi.

2011 - Limak Eurasia Hotel hizmete girdi.

2011 - Limak-GMR OGG, Kahire Uluslararası Havalimanı Terminal 2 projesi ihalesini kazandı.

2011 - Set Çimento Limak Çimento Grubuna katıldı.

2011 - Alkumru Barajı ve HES devreye girdi.

2011 - Limak, Priştina Havalimanı’nı devraldı.

2011 - İskenderun Limanı Limak’a devredildi.

2012 - Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi özelleştirme ihalesini Limak-Çalık ortaklığı kazandı.

2012 - Akdeniz Elektrik Dağıtım özelleştirme ihalesini Limak-Cengiz-Kolin konsorsiyumu kazandı.

2012 - Boğaziçi Elektrik Dağıtım özelleştirme ihalesini Limak-Cengiz-Kolin konsorsiyumu kazandı.

2013 - Ege Çimento, Limak Çimento Grubu’na katıldı.

2013 - Boğaziçi EDAŞ Limak-Cengiz-Kolin konsorsiyumu tarafından devralındı.

2013 - Akdeniz EDAŞ Limak-Cengiz-Kolin konsorsiyumu tarafından devralındı.

2013 - Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi Limak-Çalık ortaklığı tarafından devralındı.

2013 - İstanbul Yeni Havalimanı ihalesini Limak’ın dahil olduğu OGG kazandı ve Uygulama Sözleşmesi imzalandı.

2013 - Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali özelleştirme ihalesi kazanılarak, Limak tarafından devralındı.

2013 - Priştina Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası hizmete girdi.

2013 - Kirazlık Regülatörü ve HES işletmeye alındı.

2013 - Tatar Barajı ve HES işletmeye alındı.

2013 - Ankara Hızlı Tren Garı projesi başladı.

2014 - Limak Çimento, Fildişi Sahili’nde yeni tesis kurmak üzere Afrikbat ile yatırım anlaşması imzaladı. Mozambik’te yatırım çalışmalarını başlattı.

2014 - Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri Limak-IC İçtaş Ortaklığı tarafından devralındı.

2014 - Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin %25’i için InfraMed ile ortaklık anlaşması imzalandı