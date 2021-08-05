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Bursa'da eski koca dehşeti! Konuşmak istemedi diye başından vurdu

Bursa'da eski koca dehşeti! Konuşmak istemedi diye başından vurdu

BURSA'da alışveriş sonrası eski kocasıyla karşılaşan kadın, konuşmak istemediğini söyleyince tabancayla başından vuruldu. Talihsiz kadın ağır yaralanırken gözaltına alınan eski koca adliyeye sevk edildi.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Gülfem Alay (32), alışveriş yaptığı marketin çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.'nin (45) kendisini beklediğini gördü.

Alay kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise arkasından takip etti. Alay'ın konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Alay, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Alay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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