Kemerköy Termik Santrali kimin Limak Holding sahibine tepki yağdı

MUĞLA Milas ilçesinde başlayan orman yangınları Kemerköy Termik Santraline kadar ulaştı, termik santral tahliye edildi. Sosyal medyada ise termik santralin sahibi olan Limak Holding eleştirilerin hedefi oldu. Peki Limak Holding kimin, Limak Holding sahibi Nihat Özdemir kimdir, aslen nereli? Kemerköy Termik Santrali ne zaman yapıldı?

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MUĞLA'yı 6 gündür etkisi alan orman yangınları bugün de etkili olurken, alevler Kemerköy Termik Santraline kadar ulaştı, termik santral tahliye edildi, içindeki gazlar boşaltıldı. 11 saatlik çalışmanın ardından santral yanmaktan kurtarılırken, Haluk Levent'in yangın söndürme helikopteri kiralamasıyla birlikte santralin sahibi gündeme oturdu. Kemerköy Termik Santrali'nin sahibi TFF Başkanı ve Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir. Zengin iş adamı Nihat Özdemir sosyal medyada 'Haluk Levent gibi bir helikopter kiralayamadın mı' tepkilerine hedef oldu.

Peki Limak Holging sahibi Nihat Özdemir kimdir ve aslen nereli? Hangi şirketlerin sahibi...

Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri ne zaman kuruldu?

1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 Megawatt kurulu gücü ile tek başına Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2’sini karşılamaktadır.

Santralde 3 üniteden oluşmaktadır. 1 ve 2'nci üniteler 1994 yılında, 3'üncü ünite ise 1995 yılında işletmeye açıldı ve halihazırda üretim devam etmektedir. Santralin üretim kapasitesi ise yıllık 4 milyar 95 milyon Kilowatt saat.

Kemerköy Termik Santrali'nde her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir.

Gökova Körfezi'nin ortasında yükselen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Linyit Maden İşletmesi’nin 18.04.2014 tarihinde özelleştirme ihalesi gerçekleştirilmiş olup, IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerji ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletilmek üzere devralındı.

Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali, ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 21 bin 600 ton. 37 yıldır hizmet veren Kemerköy Termik Santrali'nde 3 bin 500 dolayında personel çalışıyor.

Nihat Özdemir kimdir?

Yeniköy Termik Santrali'nin işletmecisi olan Limak Holding TFF Başkanı iş adamı Nihat Özdemir'in. Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1967 yılında Ankara’ya gelerek üniversite eğitimine başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Nihat Özdemir, Limak Holding’in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerini zamanından önce tamamlayarak artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir. LİMAK’ın faaliyet alanını sadece inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştır.

Nihat Özdemir, 1995-1996 yılları arasında Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe yönetimine girdi. 2000 yılından itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.

Limak Şirketler Grubu; 1995’te turizm, 1997’de enerji, 2000’de çimento sektörlerine girdi. 2008 yılında havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı yıl Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri’ni açarak gıda sektöründe yeni bir başlangıç yaptı. Enerji üretiminin yanına 2010 yılında enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 yılında devir aldığı İskenderun Limanı’yla liman işletmeciliği sektörüne girdi.

Nihat Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın da hissedarları arasında bulunuyor.



Aynı zamanda TFF başkanı olan Nihat Özdemir Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir adında oğlu ve Ebru Özdemir adında kızı vardır.