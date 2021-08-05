BIST 1.420
DOLAR 8,52
EURO 10,12
ALTIN 496,96
HABER /  EKONOMİ

Vahap Munyar'dan dikkat çeken yazı: Brezilya’dan 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı yaptı

Vahap Munyar'dan dikkat çeken yazı: Brezilya’dan 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı yaptı

Dünya Gazetesi yazarı Vahap Munyar Brezilya’dan 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı yapıldığını yazdı.

Abone ol

Munyar yazısında, Cumhuriyet Sucukları’nın fabrikasına yaptığı ziyareti anlattı. Firmanın yetkililerinden Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kocaşaban’la konuşmalarını aktaran Munyar, firmanın Brezilya’dan bağırsak ithal ettiğini kaydetti.

Vahap Munyar’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sucuk dolum noktasında bağırsakları görünce merak ettim:

- Bağırsak tedarikini nereden yapıyorsunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Brezilya’dan ithal ediyoruz.

Ardından ekledi:

- Ülkemizde kesilen hayvanların bağırsakları sucuk üretimi için rantabl olmuyor. Çok kolay yırtılmalar oluyor. Brezilya’dan ithal ettiğimiz bağırsaklar standart ve makineyle gerçekleşen sucuk dolumunda rahatlatıyor.

Brezilya’dan bağırsak ithalatının yıllık bedelini sordum, paylaştı:

- 5 milyon dolarlık bağırsak ithalatı söz konusu.”

ÖNCEKİ HABERLER
Kemerköy Termik Santrali kimin Limak Holding sahibine tepki yağdı
Kemerköy Termik Santrali kimin Limak Holding sahibine tepki yağdı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
THK Kayyumu Cenap Aşçı bu defa vatandaşa çağrı yaptı! Yardım edin para toplayalım
THK Kayyumu Cenap Aşçı bu defa vatandaşa çağrı yaptı! Yardım edin para toplayalım
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum haberler kötü
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum haberler kötü
Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliğinde değişiklik
Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliğinde değişiklik
Nihat Özdemir kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Nihat Özdemir kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Bursa'da eski koca dehşeti! Konuşmak istemedi diye başından vurdu
Bursa'da eski koca dehşeti! Konuşmak istemedi diye başından vurdu
Hatay'da Erdoğan protestolu skandal konser! Esed sever şarkıcı söyledi CHP'li vekiller destek verdi!
Hatay'da Erdoğan protestolu skandal konser! Esed sever şarkıcı söyledi CHP'li vekiller destek verdi!
Muğla'daki termik santral kimin sahibi Nihat Özdemir kimdir?
Muğla'daki termik santral kimin sahibi Nihat Özdemir kimdir?
AKEV'den yangında evi yanan ailelerin çocuklarına burs
AKEV'den yangında evi yanan ailelerin çocuklarına burs