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2021 Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek

2021 Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu, 2021 Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini ve iki takımımızın organizasyonda yer alacağını açıkladı.

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Dünyanın önemli organizasyonları arasında gösterilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, 14-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenecek.

Federasyon tarafından yapılan açıklama:

Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye; kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi’ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından wild card ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilen dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na iki takımla katılacak.

TVF
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