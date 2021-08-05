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Yangın sonrası Mersin'e gönderdi! Koliden çıkan not görenleri duygulandırdı: Sakın...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yangın sonrası Mersin'e gönderdi! Koliden çıkan not görenleri duygulandırdı: Sakın...

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye gönderilen yardım kolilerinin birinden çıkan not herkesi duygulandırdı.

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz sabahı çıkan ve 4 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgede büyük bir alanda zarar ortaya çıkarken, yangından etkilenen vatandaşların da yaraları sarılıyor. Devletin yanı sıra birçok vatandaş da bölgeye yardım kolileri gönderirken, bugün sabah gelen bir koliden çıkan not herkesi duygulandırdı. Üstünde çocuk resmi olan ve Cemre isimli bir çocuğun yazdığı düşünülen notta, "Sakın üzülmeyin. Birlik olun, yeniden yeşeririz biz. Ben her gece size dua ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü de minik Cemre'nin yazdığı notu, sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Mersin Aydıncık'a vatandaşlarımızın gönderdiği destek kolisinden minik Cemre'nin bu notu çıktı. Sevgili Cemre, güzel kalbinle yazdığın bu not bizleri çok duygulandırdı. Sen de merak etme sana yeşil bir vatan bırakacağız" denildi.

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