BIST 1.420
DOLAR 8,52
EURO 10,12
ALTIN 496,96

İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip....

İhlas Haber Ajansı
İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip....

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki yangının ikinci gününde, evi küle dönen 71 yaşındaki Havva Güner, yanık eşyalarını temizlerken gözyaşlarına boğuldu.

İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip....

Manavgat ilçesinde 9 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangının ikinci gününde, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde Havva-Naci Güner çiftinin evleri de alevlere teslim oldu. 

118
İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip....

Yaşlı çiftin 40 yıllık emekleri kısa sürede küle döndü. 

218
İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip....

Güner çiftinin, yangından sadece küçükbaş hayvanlarını ve bir otomobilini kurtarabildi. 

318
İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip....

Yangının soğutulmasının ardından mahalleye gelen Güner çifti, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. 

418