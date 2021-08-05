İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip....
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki yangının ikinci gününde, evi küle dönen 71 yaşındaki Havva Güner, yanık eşyalarını temizlerken gözyaşlarına boğuldu.
Manavgat ilçesinde 9 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangının ikinci gününde, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde Havva-Naci Güner çiftinin evleri de alevlere teslim oldu.
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Yaşlı çiftin 40 yıllık emekleri kısa sürede küle döndü.
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Güner çiftinin, yangından sadece küçükbaş hayvanlarını ve bir otomobilini kurtarabildi.
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Yangının soğutulmasının ardından mahalleye gelen Güner çifti, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.
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