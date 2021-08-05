Musa Avsever kimdir aslen nereli Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever biyografisi

Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantısında alınan kararın ardından Yeni Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Musa Avsever atandı. Bu gelişmenin ardından Musa Avsever kimdir, aslen nereli, kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

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4 Ağustos 2021 YAŞ kararları ile 1. Ordu Komutanı Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Orgeneral Musa Avseverler 2016 yılından bu yana 1. Ordu Komutanlığı’nda görev alıyordu. Musa Avsever, 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral oldu. Peki, Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Musa Avsever'in hayatı hakkında bilgiler.Peki, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever kimdir, kaç yaşında?

Musa Avsever kimdir: Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'nın Halkapınar ilçesinde dünyaya geldi.

Son olarak 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da görev alan Avsever 4 Ağustos 2021 YAŞ kararları itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

2003'te tuğgeneral olan Avsever, ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi olan Musa Avsever 1. Ordu Komutanlığına getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamasında "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edildi. Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı." dedi.