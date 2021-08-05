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Fenerbahçe 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp transfer etti

Fenerbahçe 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp transfer etti

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığını duyurdu.

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Süper Lig'de yeni sezonun açılmasına sayılı günler kala Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli kulüp resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'miz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı" ifadelerini kullandı.

Çağtay Kurukalıp kimdir?
24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.

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