Fenerbahçe 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp transfer etti

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığını duyurdu.

Abone ol

Süper Lig'de yeni sezonun açılmasına sayılı günler kala Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli kulüp resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'miz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı" ifadelerini kullandı.

Çağtay Kurukalıp kimdir?

24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.