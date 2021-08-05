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Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'nun aradı NATO'dan Türkiye'ye geçmiş olsun telefonu

Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'nun aradı NATO'dan Türkiye'ye geçmiş olsun telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Stoltenberg, devam etmekte olan orman yangınları için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün telefonda görüştü.

Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'de devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alındı.

Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile de telefonda görüştü.

Bakan Rau, yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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