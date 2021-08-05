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Alanya'da iki ayrı noktada daha yangın çıktı

Alanya'da iki ayrı noktada daha yangın çıktı

Antalya Alanya'da iki ayrı noktada daha yangın çıktı.

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Antalya'nın Alanya ilçesi Hıdırellez mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Bayır, Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası, Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde dün çıkan orman yangınlarına da müdahale ediyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan, Manavgat'ın Oymapınar Barajı çevresine de sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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