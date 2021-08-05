BIST 1.420
DOLAR 8,52
EURO 10,12
ALTIN 496,96
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'de 81 ilde başlıyor! İki doz aşısı olmayanlar kahvehanelere alınmayacak

Türkiye'de 81 ilde başlıyor! İki doz aşısı olmayanlar kahvehanelere alınmayacak

TÜRKİYE Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, iki doz Covid-19 aşısı olmayanlar kahvehanelere alınmayacak. Uygulama 81 ilde yarın faaliyete geçiyor.

Abone ol

Türkiye’de günlük korona virüs vakalarının yeniden artışa geçtiği bugünlerde vatandaşların aşı olmaması kahveci esnafını harekete geçirdi. Bu kapsamda Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, 2020 yılından itibaren tedbir amaçlı alınan kararlar doğrultusunda yaklaşık 16 ay boyunca kapanma sürecine giren esnafın, bir daha böyle mağduriyetleri yaşanmaması için kahvehane, kıraathane ve kafeler için yaptırım kararı aldı.

Yayımlanan kararla 81 ilde olduğu gibi Elazığ’da da mekanlara girebilmek için yarından itibaren vatandaşlara iki doz aşı şartı getirildi.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Nihat Bozkurt, iki doz aşılarını yaptırmayan vatandaşların kahvelere gelmemelerini, kendilerini duyarlı olmaya davet ettiklerini söyledi.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Bozkurt, şöyle konuştu: Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu tarafından dün düzenlenen toplantıda bir karar çıktı. Bilindiği üzere iş yerlerimiz 2020 yılında 16 ay boyunca kapalı kaldı, esnaflarımız da mağdur oldu."

"İki doz aşı olmayanlar kahvelerimize gelmesinler"
"Bu mağduriyeti bir daha yaşamamak için federasyon tarafından böyle bir karar alınmıştır. Bu karar, 81 ile de yollanmıştır. Kararda ise kahvelerimize girmesi için en az iki doz aşı yapılmış olacak. Eğer iki doz aşılarını yapmayıp vatandaşı zor duruma sokacaklar da kahvelerimize gelmesinler, duyarlı olsunlar"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hukuk fakültesiyle kandırdı 4 kez cinsel ilişkiye girdi! Adana'da genç kız işkenceli tecavüz edildi
Foto Galeri Hukuk fakültesiyle kandırdı 4 kez cinsel ilişkiye girdi! Adana'da genç kız işkenceli tecavüz edildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem ayı ne zaman 2021 Alevi takvimi oruç günleri hangisi
Muharrem ayı ne zaman 2021 Alevi takvimi oruç günleri hangisi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Milas Ören boşaltıldı! Atıyla geldi o halde görünce geri döndü
Milas Ören boşaltıldı! Atıyla geldi o halde görünce geri döndü
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret
Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'nun aradı NATO'dan Türkiye'ye geçmiş olsun telefonu
Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'nun aradı NATO'dan Türkiye'ye geçmiş olsun telefonu
İtalya’da 2 yıl önce yanlışlıkla serbest bırakılan mafya babası İspanya’da yakalandı
İtalya’da 2 yıl önce yanlışlıkla serbest bırakılan mafya babası İspanya’da yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaman kaybetmeyin dedi haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaman kaybetmeyin dedi haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka haritası
Aşure günü ne zaman başlar 2021 Safer ayı başlangıç tarihi
Aşure günü ne zaman başlar 2021 Safer ayı başlangıç tarihi
Fenerbahçe 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp transfer etti
Fenerbahçe 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp transfer etti
Yangınlarda son durum! Bakan Bekir Pakdemirli: 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık
Yangınlarda son durum! Bakan Bekir Pakdemirli: 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık