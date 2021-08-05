Yangın söndürürken traktörleri yanan iki çiftçiye sevindiren haber

DENİZLİ'de orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verirken traktörü yanan, kendisi de büyük tehlike atlatan çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na belediye tarafından yeni traktör alınacak. Antalyalı bir vatandaşın da traktörü devlet tarafından yenilenecek.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 44 yaşındaki çiftçi Süleyman Köylüoğlu'nu evinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Zolan, traktörü en kısa sürede teslim edeceklerini belirtti. Köylüoğlu'na şifa dileyen Zolan, şöyle konuştu:

"Süleyman kardeşimiz, köyüne, ormanına, vatanına sahip çıkmak için kendini ortaya koydu. Vicdanı, vatan sevgisi, ahlakı ile örnek bir kardeşimiz, kendisinden Allah razı olsun. Süleyman kardeşimin ne yazık ki traktörü yandı. Düşündük, değerlendirdik, biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalmayacağız ve kendisine yeni bir traktör alacağız.

Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Arzu ettiğin traktörün yenisini size vereceğiz. Maddi kaybınızı o şekilde telafi edeceğiz. Allah'ım size acil şifa versin, mal, traktör hiç mühim değil, biz onu yerine getireceğiz."

Olay gününden bu yana kendisini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Zolan'a teşekkür eden Köylüoğlu, "Hep aradılar, sordular sağ olsunlar. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 2 Ağustos Pazartesi günü çıkan yangında söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek vermiş, tankerle su taşıdığı traktörü alevlerin içinde kalan Köylüoğlu, kendini zor kurtarmıştı. Kollarında ve başında yanık oluşan Köylüoğlu, hastanede tedavi görmüştü. Köylüoğlu'nun alevlerin arasında bıraktığı traktörü ise demir yığınına dönmüştü.

Süleyman Köylüoğlu geçtiğimiz gün "Kollarımın eridiğini gördüm, geri gitmek istedim gidemedim. Bir iki defa manevra yaparken kollarım yandı. Sonra traktörü bırakıp kaçmak zorunda kaldım." diyerek yaşadığı dehşeti anlatmıştı. Köylüoğlu, "Traktörün ödemesi geçen yıl bitmişti. Seviniyorduk taksitlerini bitirdik diye. İşte sevincimiz kursağımızda kaldı. Alevlerin içinde kalan traktörü terk etmek zorunda kaldım. 5-10 saniye daha terk etmesem orada kalacak, yanacaktım" sözlerini söylemişti.

Antalyalı vatandaşın traktörü de devlet tarafından yenilenecek

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Akça, ilçede 28 Temmuz'da başlayan ve yaşadığı Kalemler Mahallesi'ne ulaşan yangına su tankeri bağladığı traktörüyle müdahale etmek için harekete geçti. Yangında evini ve ahırını kaybeden Akça, "Tek geçim kaynağım" dediği traktörünün de alevlere teslim olmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Devlet yangından etkilenenlere zararlarını gidermek için çalışma yürütürken, yetkililer telefonla aradıkları Akça'ya yeni traktör gönderileceği bilgisini verdi. Aldığı haberle büyük mutluluk yaşayan Akça, traktörüne kavuşacağı günü bekliyor.