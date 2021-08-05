BIST 1.421
DOLAR 8,53
EURO 10,12
ALTIN 497,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da market dönüşü evini görünce şok oldu: Kapıyı açtım eşime bağırdım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da market dönüşü evini görünce şok oldu: Kapıyı açtım eşime bağırdım

İSTANBUL'da bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Alt kattaki dairede uyuyan vatandaş, eşinin kendisini uyandırmasıyla kendisini dışarı atarak yangından kurtuldu

Abone ol

Kadıköy Fikirtepe Pembe Köşk Sokakta bulunan bir binanın çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevreye yayılan duman ve alevleri gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Çatıda başlayan yangın en üst kattaki bir kişinin uyuduğu daireye de sirayet etti. Evinden çıkıp markete giden Deniz Sakin isimli vatandaş, marketten evine döndüğünde evinin yandığını gördü.

Sakin, hemen eve koşarak evde uyuyan eşini uyandırdı. Eşinin uyandırmasıyla yangını fark eden adam kendisini hemen dışarı attı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Binanın çatı katı ve yangının sirayet ettiği daire maddi hasar alırken olayda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan mahallede oturan vatandaşlar yangının uyuşturucu madde bağımlısı şahıslar tarafından çıkartıldığını iddia etti.


"Sürekli de uyardım buraya girmeyin diye"
Evde uyuyan eşini uyandırarak yangından kurtaran Deniz Sakin, “Ben markete alışveriş yapmak için çıktım. Eşim işten gelmişti evde yatıyordu. Alevleri görünce eşimi kurtarmaya gittim. Kapıyı açtım eşime bağırdım kaç diye. Eşim gece çalışıyor sabaha kadar, gelir gelmez uyumuştu. Eve girdiğimde ev alevler içindeydi. Eşimi kurtarıp kaçtım. Mahallede çok aşırı uyuşturucu kullananlar var. Sürekli de uyardım buraya girmeyin diye. Ama kimse dinlemiyor. Karşı binada içiciler var” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip....
Foto Galeri İğnesi bile kalmadı! Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu: Her gün sabah eve gelip.... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa yangınlarla boğuşuyor! İtalya, Fransa, İspanya'da en çok yangın görüldü
Avrupa yangınlarla boğuşuyor! İtalya, Fransa, İspanya'da en çok yangın görüldü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Alanya'da iki ayrı noktada daha yangın çıktı
Alanya'da iki ayrı noktada daha yangın çıktı
Muharrem ayı ne zaman 2021 Alevi takvimi oruç günleri hangisi
Muharrem ayı ne zaman 2021 Alevi takvimi oruç günleri hangisi
Milas Ören boşaltıldı! Atıyla geldi o halde görünce geri döndü
Milas Ören boşaltıldı! Atıyla geldi o halde görünce geri döndü
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret
Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'nun aradı NATO'dan Türkiye'ye geçmiş olsun telefonu
Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'nun aradı NATO'dan Türkiye'ye geçmiş olsun telefonu
Musa Avsever kimdir aslen nereli Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever biyografisi
Musa Avsever kimdir aslen nereli Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever biyografisi
İtalya’da 2 yıl önce yanlışlıkla serbest bırakılan mafya babası İspanya’da yakalandı
İtalya’da 2 yıl önce yanlışlıkla serbest bırakılan mafya babası İspanya’da yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaman kaybetmeyin dedi haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaman kaybetmeyin dedi haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka haritası