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Bakan Fatih Dönmez açıkladı Termik Santral yangını yeniden alevlendi Zehir tehlikesi var mı?

Bakan Fatih Dönmez açıkladı Termik Santral yangını yeniden alevlendi Zehir tehlikesi var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde açıklama yaptı. Sabah söndürülen yangının rüzgar etkisiyle yeniden başladığını söyleyen Dönmez kontrol altında olduğunu söyledi.

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Muğla Ören Kemerköy Termik Santrali yangını patlama ve zehir saçması endişesiyle yürekleri ağza getirmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez santraldeki son durumu açıkladı. Emisyon salınımının olmadığını söyleyen bakan kömürlerin de yanmadığını belirtti.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

Orman yangınları şu anda içinde bulunduğumuz Ören bölgesinin Kemerköy Termik Santrali sınırlarına dayanmıştır. Dün sabah itibariyle kontrol altına alınan yangın öğleden sonra yeniden alevlendi. Rüzgarın şiddetinden dolayı sıçramalar oldu. 

Hem uçaklarla hem helikopterlerle bölgede soğutma işlemleri devam ediyor. Santrali tehdit eden her hangi bir durum yok. Kontrol altına alındı. Santralin ana ünitelerine dönük herhangi bir büyük etkisi olmadığı değerlendirmesi yapıldı. 

Şu anda santralin işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor. 

Santrali tehdit eden yoğun bir yangın söz konusu değil, kontrol altına alındı.

Bazı mecralarda santralin tamamen yandığı, infilak ettiği, patladığı hatta çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği emisyonlardan bahsedildi. Gerek tesislere yerleşik sensörler vasıtasıyla standartlara aykırı bir zararlı emisyon tespiti yapıldı. Bir başka sevindirici konu da kömürlerin stoklandığı saha ile ilgili. Herhangi bir olumsuzluk yok, kömürler yanmadı.

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