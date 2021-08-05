Eskişehir'de yaşandı! Düğüne katılanlarda çıkan koronavirüs mahalleyi karantinaya aldırttı

ESKİŞEHİR’in Sarıcakaya ilçesinde düğüne giden 16 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 350 nüfuslu bir mahalle karantina altına alındı.

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Eskişehir'de düğün organizasyonuna katılan 16 kişilik bir grubun korona virüs testleri pozitif çıktı. Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile temaslı oldukları öğrenilen 25 kişi başta olmak üzere 350 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların HES kodu kontrolü ile mahalleye giriş ve çıkış yapabildikleri öğrenildi.