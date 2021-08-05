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Alman futbolunun efsanesi Michael Ballack, oğlunu kaybetti

Alman futbolunun efsanesi Michael Ballack, oğlunu kaybetti

Alman eski futbolcu Michael Ballack, 18 yaşındaki oğlu Emilio Ballack'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Motosikletiyle kaza geçiren Emilio Ballack, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bayern Münih, Chelsea ve Bayer Leverkusen gibi takımların formasını giyen eski Alman futbolcu Michael Ballack, oğlunun ölüm haberiyle büyük bir şok yaşadı.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio Ballack, sabaha karşı 02.00 sularında Lizbon'un güney bölgesindeki Troia'da motosikletiyle bir kaza geçirdi.

Kaza sonrası bölgede bir anda yangın çıkarken itfaiye ekipleri olaya hemen müdahale ederek Emilio'yu yanmaktan kurtardı.

Emilio Ballack, yanmaktan kurtulmasına karşın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kazaya dair detayların henüz belli olmadığı, güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğu ifade edildi.

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