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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Donbas, Rus toprağı olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Donbas, Rus toprağı olmayacak

Donbas'ın Ukrayna toprağı olduğunu vurgulayan Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrılıkçılara net mesaj gönderdi.

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Ukrayna'nın Donbas bölgesi, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna askerleri arasında yaşanan sıcak çatışmalarla dünyanın gündeminde.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Donba ile ilgili net ifadeler 
Kiev-Moskova hattında gerilime yol açan çatışmalara ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi.

Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını söyleyen Zelenskiy, Dom televizyonuna verdiği röportajda, söz konusu krizi değerlendirdi.

"Kendinize Rusya'da yer arayın'' 
Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, orada yaşayanlara çağrı yaparak, "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer aramalısınız." dedi.

Donbas işgalden kurtulacak mesajı 
Ukrayna'sız Donbas'ta medeniyet olmayacağını belirten Zelenskiy, "Ancak kendinizi Ukraynalı ve Donbas'ın Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız, Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız, bekleyin. Donbas işgalden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki duvara benzetti
Zelenskiy, ne kadar süre geçtiğinin önemli olmadığını, Almanya'daki duvarın yıkıldığı gibi Donbas'ın da kurtulacağını söyledi.

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