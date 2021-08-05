Erciyes Ekspresi ters makasa girdi: 300 yolcuya tahliye

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Kayseri-Adana seferini yapan yolcu treni, Mersin'in Tarsus ilçesinde ters makasa girince yolcular tahliye edildi.Abone ol
Kayseri-Adana seferini yapan Erciyes Ekspresi, Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde gara geldiğinde teknik bir sorun nedeniyle lokomotif ters makasa girdi. Durumu fark eden görevli, hemen treni durdurdu.
Trendeki 4 vagonda bulunan yaklaşık 300 yolcu tahliye edildi. Yolcular başka bir trene alındı. Görevliler, olayla ilgili araştırma başlattı.