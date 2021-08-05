Masterchef 2021 ana kadrosuna giren isimler 2021 kadrosu

Masterchef 2021'in ana kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Masterchef Türkiye 2021'nin ana kadrpsuna giren 4. isim İbrahim Cingözler oldu. Bu gelişmenin ardından İbrahim Cingözler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve İbrahim Cingözler mesleği nedir araştırması başladı.

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Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme turu hız kesmeden devam etti. MasterChef’te kim kazandı sorusu, 4 Ağustos Çarşamba akşamı yanıt buldu ve ana kadroya giren 4. isim de belli oldu. Masterchef Türkiye 2021'nin ana kadrosuna giren 4. isim İbrahim Cingözler oldu. Bu gelişmenin ardından İbrahim Cingözler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve İbrahim Cingözler mesleği nedir araştırması başladı.

Masterchef kim kazandı: Yeni bir eleme turu mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şefler ilk etapta yarışmacılardan su böreği yapmasını istedi. Bu grupta kalan 11 yarışmacıya su böreği yapması için 55 dakika süre tanındı. Sevgi, Sergen, Nursima, Ateş, İbrahim geçer not alarak yaratıcılık turuna kaldı. Ana ürünü dondurma olan yaratıcılık oyununda ise bu kez yarışmacılara 30 dakika süre verildi.

Ana kadroya giren ilk isim Fatma Polat, ikinci isim Milhan Erdem, üçüncü isim Dilara Başaran dördüncü isim ise İbrahim Cingözler oldu.

Zorlu turun ardından şefler yarışmacıların yemeklerine bakarak kararlarını açıkladı. Beşinci Sevgi, dördüncü Sergen, üçüncü Nursima olurken oy çokluğu ile MasterChef kadrosuna alınan 4. isim İbrahim oldu. MasterChef 2021 ana kadrosuna giren İbrahim kadroya alınmasının sevincini yaşadı.

İbrahim Cingözler kimdir: İbrahim Cingözler aslen Adanalı ve 25 yaşında. Yarışmaya Bodrum’dan katılan İbrahim Adana’da da üç yıl boyunca mesleğini sürdürdü. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef’e katıldığını ifade eden İbrahim Cingözler, Marmaris, Türkbükü ve Torba’da gibi çok sayıda yerde çalıştı.

Yarışmadan önce Danilo Şef’le Adana’da bir festival etkinliğinde karşılaşan Cingözler, mutfakta hızlı olduğunu belirtiyor.