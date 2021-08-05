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Şirin Dilan bulundu! Ankara'daki kayıp kızı babası bakın nerede buldu

Şirin Dilan bulundu! Ankara'daki kayıp kızı babası bakın nerede buldu

Ankara'da dün hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve daha sonra haber alınamayan Şirin Dilan Erdoğdu, sabah saatlerinde Eryaman'da yolda yürürken bulundu. Şirin Dilan Erdoğdu'nun babası Murat Erdoğdu, ''Kızımızın sağlığı yerinde, herhangi bir zarar görmemiş. Karakolun bir üst sokağında Dilan'ı dalgın ve amaçsız bir şekilde yürürken gördük. Kucaklaştık. Bizi gördü ağladı, çok sevindi'' dedi.

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Dün öğle saatlerinde Yenimahalle'de annesiyle bahçe yıkarken hayvanların su kabını değiştirmek için evden ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Şirin Dilan Erdoğdu için sevindirici haber sabah erken saatlerde geldi.

Polisle aramaya katılan ailesi tarafından bulunan kadın Batıkent Karakolu'na getirildi. Baba Murat Erdoğdu, kızının dün saat 15.00 sıralarında kapının önünden kaybolduğunu ve ardından Batıkent Karakolu'na gelerek kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı.

Murat Erdoğdu, şunları kaydetti:
-"Emniyet Sarayından bütün arkadaşlar seferber oldu, çok sağ olsunlar. Sabah 06.00'ya kadar telefonundan alınan bir sinyalle bulunma ihtimali olan yerler gezildi, arandı. Bundan sonra biz de arkadaşlarıyla beraber kızımızı bulduk.

-Kızımızın sağlığı yerinde, herhangi bir zarar görmemiş. Biraz sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne gidip ifadesini verecek. Başına gelen her hangi bir şey yok. Sosyal medyadan bize yardım eden, destek veren tüm duyarlı insanlara, emniyetimize çok teşekkür ediyorum. Çok ilgi ve alaka gösterdiler. Özellikle sosyal medyada bu çığ gibi yayıldı ve Dilan bulundu. Çok büyük emekleri var. Kızımız çok iyi, ifadesi alındıktan sonra evimize gideceğiz."

Karakolun bir üst sokağındaydı

Kızlarının kayıp olduğu saatlerde evde duramadıklarını ve Dilan'ı bulmak için arama çalışmalarına katıldıklarını anlatan Murat Erdoğdu, "Karakolun bir üst sokağında Dilan'ı dalgın ve amaçsız bir şekilde yürürken gördük. Kucaklaştık. Bizi gördü ağladı, çok sevindi." diye konuştu.

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