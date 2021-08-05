Marmaris yangınını canlı yayınlayan Şahan Gökbakar muhabirlere sinirlendi!
MARMARİS'te orman yangınına ilişkin son durumu Instagram'dan canlı yayınlayan ve yangın bölgelerini drone ile görüntüleyerek yetkililerden yardım isteyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirlere adeta delirdi!
MARMARİS yangınında ünlü komedyen Şahan Gökbakar sık sık canlı yayın açıyor, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Şelale mevkisinde devam eden yangınları 4 gündür yerinde takip ediyor. Yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin Marmaris'te alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağlayan Şahan Gökbakar, yardım çığlıklarını sürdürüyor. Bu kez botuyla denizin ortasına açılan Gökbakar, konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda aldı. Ünlü komedyen, "Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım." dedi Sık sık kişisel Instagram hesabı üzerinden canlı yayın açarak yangını takipçilerine izleten Şahan Gökbakar'a, sosyal medyada "mülkünün derdine düşmüş" eleştirisi yapılınca ünlü şovmen küplere bindi. Ünlü komedyen, "Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim." şeklinde konuştu
"‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diyor bana, ‘Hayır’ diyorum, ‘Niye?’ diyor..."
Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Gökbakar, bu kez basın mensuplarına sitem etti. Kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilere tepki gösteren Gökbakar, "24 saatin içerisinde 15 dakika uyudum uyumadım, gözümü kapattım. ‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diyor bana, ‘Hayır’ diyorum, ‘Niye?’ diyor. Nasıl bir cevap verebilirim? Çünkü yangın var ve ben yangınla mücadele ediyorum. Bu yüzden röportaj yapamam" dedi.
Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
“Değerli basın mensuplarımız, bizim tam bu vadiyi gören yerin üzerine konumlanmışlar. Ve sanırım yangını hararetle takip ediyorlar. Daha doğrusu yangını değil de, vadideki yangın acaba bizim eve doğru gelecek mi veya biz nasıl bir mücadele yapacağız burada diye onu merak ediyorlar. Ama burada önemli olan benim burada kendi başıma, aslan kardeşlerimle nasıl bir mücadele verdiğimden öte, yangının ne boyutta olduğunu aktarmalarını ve onunla ilgilenmelerini, yangından şu anda zarar gören köylere ulaşmalarını, oradan görüntüler sağlayarak, yetkililerin oralar hakkında fikir sahibi olmasını ve hızlı şekilde oraya müdahale etmesini sağlamalarını ben kişisel olarak tercih ederim, bir vatandaş olarak. Sonuçta olası bir tehlikede, olası bir aşağı gelmede, burası yanabilir. Ve bence takip edilmesi gereken şey burası yanacak mı, yanmayacak mı değil; şu anda yanan yerlere nasıl ve ne şekilde en hızlı yardım ulaştırılabilir, bunun haberi yapılmalı.”
"24 saatin içerisinde 15 dakika uyudum uyumadım"
“Ben haberci değilim, kimseye iş öğretme niyetinde de değilim, ama biraz önce buraya bir kameraman arkadaşımız ve muhabir arkadaşımız geldi, elinde mikrofon ve kamerayla. ‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diyor. Yani ben şimdi yangınla uğraşıyorum. Burada bunu bekliyorum, her an burada bekliyorum. 24 saatin içerisinde 15 dakika uyudum uyumadım, gözümü kapattım. ‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diyor bana, ‘Hayır’ diyorum, ‘Niye?’ diyor. Nasıl bir cevap verebilirim? Çünkü yangın var ve ben yangınla mücadele ediyorum. Bu yüzden röportaj yapamam. Rica ediyorum buradaki basın mensubu arkadaşlarımızdan… Benim nasıl bir mücadele verdiğim, sizin için bunun haber değeri olabilir ama yangın için hiçbir kıymeti yok. Yanan ormanlar için hiçbir kıymeti yok. Rica ediyorum, bir işe yaramak istiyorsanız ve gerçekten haber kovalamak istiyorsanız, evleri yanan insanlarla gidin konuşun. Onların dertlerini ekranlara taşıyın. Yetkililere onların seslerini duyurun. Yeni çıkan yangınları bulmaya çalışın. Altınızda arabalar var. Karşıya dizilip yan yana, ‘Acaba komedyenin evi yanacak mı’ diye bekleyeceğinize, etrafta gezin, yangınları kovalayın. Ben sizin yerinizde olsam böyle yapardım.”