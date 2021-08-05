Marmaris yangınını canlı yayınlayan Şahan Gökbakar muhabirlere sinirlendi!

Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli basın mensuplarımız, bizim tam bu vadiyi gören yerin üzerine konumlanmışlar. Ve sanırım yangını hararetle takip ediyorlar. Daha doğrusu yangını değil de, vadideki yangın acaba bizim eve doğru gelecek mi veya biz nasıl bir mücadele yapacağız burada diye onu merak ediyorlar. Ama burada önemli olan benim burada kendi başıma, aslan kardeşlerimle nasıl bir mücadele verdiğimden öte, yangının ne boyutta olduğunu aktarmalarını ve onunla ilgilenmelerini, yangından şu anda zarar gören köylere ulaşmalarını, oradan görüntüler sağlayarak, yetkililerin oralar hakkında fikir sahibi olmasını ve hızlı şekilde oraya müdahale etmesini sağlamalarını ben kişisel olarak tercih ederim, bir vatandaş olarak. Sonuçta olası bir tehlikede, olası bir aşağı gelmede, burası yanabilir. Ve bence takip edilmesi gereken şey burası yanacak mı, yanmayacak mı değil; şu anda yanan yerlere nasıl ve ne şekilde en hızlı yardım ulaştırılabilir, bunun haberi yapılmalı.”