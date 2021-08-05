İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 bölgede 6 terörist yok edildi

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.