Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'namert' sözüne sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayında 'Muğla'daki yangın bölgelerinde bir tane helikopter görmedim, gördüysem namerdim' diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a 'namert' dedi. Altay'dan Erdoğan'a sert yanıt geldi.

Abone ol

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Muğla'daki yangın bölgelerinde "Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim" sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında sert cevap verdi. Bunun üzerine Altay sosyal medya hesabından Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

Altay, geçtiğimiz pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Muğla'da yangın bölgelerine helikopterle sorti yapıldığı açıklamasına karşılık,"Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Eğer bin sorti yapıldıysa herhalde yüz, iki yüz tanesi de Bodrum bölgesine düşerdi" ifadelerini kullanmıştı.

Dün akşam A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan'a Altay'ın o konuşması izletildi. Görüntüleri izleyen Erdoğan, Altay'ın "Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim." sözüne "hiç şüphen olmasın öylesin zaten" diye yanıt verdi.

Engin Altay'dan yanıt

Erdoğan'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt veren Altay, "Beyefendi bana 'namert' demiş 2 Ağustos Pazartesi saat 12:00 ile 18:00 arasında Belediye Başkanlarımız ile Mumcular, Beyciler, Bayır, Mazı bölgesinde bir uçak yada bir helikopter görmedik. 'Yalancı' ve 'namert' arıyorsan aynaya bakacaksın. Kusurunu ve ayıbını hakaretle kapatamazsın." ifadelerini kullandı.