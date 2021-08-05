Tam 1 yıl önce küle dönmüştü! Heybeliada'daki yanan ormanın son hali görüntülendi
TÜRKİYE'nin farklı noktalarında meydana gelen yangınlarla mücadele sürerken geçmişteki orman yangınları akıllara geldi. "İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını 12 Temmuz 2020'de Heybeliada'da çıktı. 6 hektarlık alanın zarar gördüğü yangından sonra ağaçlandırma çalışması yapıldı. Yanan alandaki son durum havadan görüntülendi.
Orman yangınlarıyla savaşan Türkiye'nin gündemindeki konulardan biri de yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi. Uzmanlardan bazıları doğanın kendisini yenileyeceğini belirtirken bazıları ise fidan dikilmesini öneriyor. Bu tartışmada kafalardaki soru işaretini giderecek örnek Heybeliada yangını.
İstanbul'da son yılların en büyük yangını Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıktı. İstanbul'dan bir çok ilçeden itfaiye aracı Ada'ya götürülürken havadan da yangına müdahale edildi. Ada sakinlerinin de büyük çabası ile yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Alevlerin sardığı 61 bin 805 metrekare alan küle döndü. Yangının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Yanan alana Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından 6 bin 750 fidan dikildi.
Orman ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle bölge, yanan ağaçlardan ve küllerden arındırıldı. Alanın temizlenmesinden sonra 6 bin 750 fidan toprakla buluşturuldu. Bölgeye dikilen fidanlar büyümeye başladı. Gelecek baharla birlikte fidanların boy atarak bölgenin kurak bir görüntüden kurtulup eskisi gibi yemyeşil olması bekleniyor.
"Fidan dikimi yaklaşık bir hafta gibi bir süreçte tamamlandı''
Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, "Yangının sonrasında hemen sahada zarar görmüş ağaçların boşaltılması ve saha hazırlığı işlemlerine geçildi. Sahanın boşaltılması yaklaşık 1 ay sürdü. Daha sonrasında fidan dikimi işlemi gerçekleşti. Fidan dikiminde yaklaşık 50 kişilik bir ekip çalıştı.