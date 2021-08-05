Tam 1 yıl önce küle dönmüştü! Heybeliada'daki yanan ormanın son hali görüntülendi

İstanbul'da son yılların en büyük yangını Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıktı. İstanbul'dan bir çok ilçeden itfaiye aracı Ada'ya götürülürken havadan da yangına müdahale edildi. Ada sakinlerinin de büyük çabası ile yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Alevlerin sardığı 61 bin 805 metrekare alan küle döndü. Yangının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Yanan alana Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından 6 bin 750 fidan dikildi.