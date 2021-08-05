Belçika'dan Türkiye için skandal Afgan göçmen açıklaması

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, artan Taliban şiddeti nedeniyle Afgan mülteci akını öncesinde Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmanın Afganları da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

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Avrupa yine bir mülteci akını korkusu yaşıyor. Afganistan'da yaşanan göç dalgası Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'yı panikletti. 'İnsani dram' bahanesiyle yeniden ayaklanan Avrupa, "Afgan mültecileri ne yapacağız?" sorusunu sormaya başladı. Kıta genelinde farklı sesler yükselirken Suriye meselesinde olduğu gibi burada da Türkiye'ye skandal bir 'sorumluluk yükleme' çağrısı yapıldı.

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) anlaşmasının Afgan mülteciler şartıyla geliştirilebileceğini ifade etti. Bakan Mehdi, yeni bir göç dalgası sorununa ilişkin, "Diğer AB ülkeleriyle birlikte Avrupa Komisyonuna bir mektup yazdık. Endişelerimizi dile getirdik ve gelecekte mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik" ifadelerini kullandı.

Bu konunun Avrupa düzeyinde ele alınması gerekecek olsa da Bakan Mehdi, Suriyeli mülteciler için halihazırda Türkiye ile mevcut olan anlaşmanın Afgan mültecileri de kapsayacak şekilde genişletilmesini öneriyor.

Flaman medyasına konuşan Mehdi, "Önce bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Bunun için de savaştan kaçan göçmenlere yakın çevrede koruma sağlanması önemlidir. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır. Türkiye ile mevcut olan anlaşma Türkiye'ye sığınan ve daha sonra sağlam mülteci statüsü alan Suriyelilere daha iyi koruma sunmamızı sağlıyor. Yeterli korumadan faydalanabilmeleri için bu anlaşmanın Avrupa düzeyinde Afgan mültecilere nasıl genişletilebileceğini araştırmalıyız" ifadelerini kullandı.