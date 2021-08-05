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Selden ve yangından zarar gören işletmelere yönelik KOSGEB desteği

Selden ve yangından zarar gören işletmelere yönelik KOSGEB desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelere acil durum kredisi limitini arttırdı. Sel ve yangın haberlerinden sonra önceden 100 bin lira olan destek limiti 250 bin liraya kadar çıkarıldı.

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelere acil durum kredisinin arttırıldığını duyurdu. Selden ve yangından dolayı limit 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Henüz devreye girmeyen destek için süreç var. Hasar tespit çalışmaları olacak ve sonrasında devreye girecek. Kredi, 2020 hasılatına göre verilecek.

12 ay geri ödemesiz olacak

Krediyi banka verecek. KOSGEB ise faizi karşılayacak. 12 ay geri ödemesiz, sonra 24 ay 3'er aylık taksitlerle ödeme yapılacak. KOSGEB ve bankalar bir araya girip bir protokol düzenleyecek.

Hem selden hem de yangından hasar gören işletmelere yönelik bu kredide Artvin, Rize ve Düzce selden etkilenen bölgeler olarak belirlendi. Yangın noktasında ise yangının etkilediği illere göre belirleme yapılacak.

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