Avrupalı bilim insanları, geçen ayın dünyada şu ana kadar ölçülen üçüncü en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. Bilim insanları, küresel ısınmanın ısı dalgalarını daha şiddetli hale getirdiği ve daha sıcak bir gezegenin daha yoğun yağışlara yol açacağı uyarısında bulunuyor.

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Uzmanlara göre Dünya, ABD'den Finlandiya'ya kadar olağan dışı yükseklikte sıcaklıklara sahne oldu. Bu, sera gazı emisyonlarının iklimi değiştirmesi nedeniyle son 7 yılı sıcaklık rekorları arasında yer alan dünyanın uzun vadeli ısınma eğilimindeki son kilometre taşlarından biri.

Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisinden bilim insanı Freja Vamborg, Reuters'e verdiği demeçte, "Küresel sıcaklıklara baktığımızda yıldan yıla, hatta aydan aya dalgalanmalar var" dedi. Vamborg, "Ama nihai olarak gördüğümüz temel şey küresel çapta ve dünyanın birçok bölgesinde bir ısınma eğiliminin oluşu" ifadelerini kullandı.

Dünyanın üçüncü en sıcak temmuz ayı yaşandı

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, geçtiğimiz temmuz ayının Temmuz 2020 ile birlikte 2019 ve 2016 yıllarının temmuz aylarından sonra ölçülen rekor seviyedeki en sıcak üçüncü temmuz olduğu bilgisini paylaştı. Kıta açısından bakıldığında ise 2010'dan sonra Avrupa'nın en sıcak ikinci temmuz ayı oldu.

Temmuz ayında aşırı hava olaylarının birden fazla bölgeyi kuşattığını dile getiren bilim insanları, küresel ısınmanın ısı dalgalarını daha şiddetli hale getirdiği ve daha sıcak bir gezegenin daha yoğun yağışlara yol açacağı uyarısında bulunuyor.