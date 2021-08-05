Sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz çekim yapmasına izin verilmeyince itfaiyeye iftira attı

Türkiye yangınlarla mücadeleye ederken bazı ünlü ve sosyal medya fenomenleri ise işi provokasyona dökme derdinde. Emre Kınay ve Mahsun Kırmızıgül'ün provokatif çıkışları sonrası şimdi de Marmaris Delikliyol Koyu'nda yangınlara müdahale etmek için erken saatlerde bölgeye gittiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz, yetkililer tarafından çekim yapmasına izin verilmeyince itfaiyeye iftira attı.

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Türkiye, bir yandan canla başla yangınla mücadele ederken diğer bir yandan da sosyal medyadaki yalanlar ve bilgi kirliliği ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Yangınlara müdahale etmek için Marmaris Delikliyol Koyu'na gittiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz, istediği gibi çekim yapıp kahramanlık hikayelerinde yer alamayınca hükümete ve itfaiyeye iftira attı.

Maz, kendi imkanlarıyla açtıkları yol ve çektikleri hortum ile tepedeki yangını söndürmek istediklerini buna karşılık ise sularının kesildiğini ve hortumlarının aşağıya çekildiğini dile getirdi. Yangının yanı sıra bilinçsizce alevlere müdahale etmeye kalkanlarla da uğraşan itfaiye görevlileri Maz'ın iftiralarını yanıtsız bırakmadı.

"Fenomenlerin kozalak patlamasından haberleri yok"

Hamza Yılmaz isimli itfaiyeci, Batuhan Onur Maz'ın 'küçücük yer' dediği bölgenin kozalak tutuşması nedeniyle birden parladığını ve yola doğru yayıldığını söyledi. İnsanların bu şekilde alevlerin arasından kaçmasının mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, ormanın bir anda tutuşması nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmediğini ifade etti. Hamza Yılmaz'ın fenomene verdiği cevap şöyle: