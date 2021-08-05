Antalya Alanya'da 4 yaşındaki çocuk ailesini yangından kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir evde meydana gelen yangında evin 4 yaşındaki oğlu Hasan, ailesinin hayatını kurtardı. Hasan'ın uyandırması ile dumanları gören aile kendilerini dışarı attı.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi Eğri Köprü Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen yangında evin 4 yaşındaki oğlu Hasan, dumanları görünce o saatte uyuyan babası Erdoğan Kalecik'i uyandırdı. Baba, alevleri görünce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte evden ayrıldı.

Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. 3 katlı binanın diğer katlarında oturan vatandaşlar da dumandan zehirlenmemek için dışarı çıktı. Baba Erdoğan Kalecik, oğluna bakarak, "Oğlum bizim hayatımızı kurtardı, Allah ondan razı olsun" diyerek duygulu anlar yaşadı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürülürken polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.