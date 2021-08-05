BIST 1.430
DOLAR 8,53
EURO 10,12
ALTIN 494,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya Alanya'da 4 yaşındaki çocuk ailesini yangından kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya Alanya'da 4 yaşındaki çocuk ailesini yangından kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir evde meydana gelen yangında evin 4 yaşındaki oğlu Hasan, ailesinin hayatını kurtardı. Hasan'ın uyandırması ile dumanları gören aile kendilerini dışarı attı.

Abone ol

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi Eğri Köprü Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana gelen yangında evin 4 yaşındaki oğlu Hasan, dumanları görünce o saatte uyuyan babası Erdoğan Kalecik'i uyandırdı. Baba, alevleri görünce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte evden ayrıldı.

Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. 3 katlı binanın diğer katlarında oturan vatandaşlar da dumandan zehirlenmemek için dışarı çıktı. Baba Erdoğan Kalecik, oğluna bakarak, "Oğlum bizim hayatımızı kurtardı, Allah ondan razı olsun" diyerek duygulu anlar yaşadı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürülürken polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz çekim yapmasına izin verilmeyince itfaiyeye iftira attı
Sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz çekim yapmasına izin verilmeyince itfaiyeye iftira attı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Belçika'dan Türkiye için skandal Afgan göçmen açıklaması
Belçika'dan Türkiye için skandal Afgan göçmen açıklaması
İBB 160 metrobüs alım ihalesi düzenledi
İBB 160 metrobüs alım ihalesi düzenledi
Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'namert' sözüne sert tepki!
Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'namert' sözüne sert tepki!
Antalya'da kayıp Samet Işıtan'dan 4 gün haber yok ablası üzen ihtimali söyledi
Antalya'da kayıp Samet Işıtan'dan 4 gün haber yok ablası üzen ihtimali söyledi
Masterchef 2021 ana kadrosuna giren isimler 2021 kadrosu
Masterchef 2021 ana kadrosuna giren isimler 2021 kadrosu
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum haberler kötü
Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum haberler kötü
Kuzey Makedonya'da yangınlar nedeniyle 'kriz durumu' ilan edildi
Kuzey Makedonya'da yangınlar nedeniyle 'kriz durumu' ilan edildi
Yunanistan 17 ay sonra kararını değiştirdi! Kapatılan kapıları açtı
Yunanistan 17 ay sonra kararını değiştirdi! Kapatılan kapıları açtı