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Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu öldürüldü!

Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL ödülle aranan “turuncu” kategoride yer alan Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda “turuncu” kategoride yer alan Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi.

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