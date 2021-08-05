Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da Almanya detayı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Avrupa basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın açıklamalarına göre yerli otomobil Avrupa'ya Almanya'dan açılacak.

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2022 yılının sonunda seri üretim bantlarından çıkarak önce Türkiye pazarında satışa sunulması planlanan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili yeni gelişmeyi şirketin CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) üreteceği yüzde 100 elektrikli SUV projesinin yankıları Avrupa basınında yükseliyor. Avrupa'da çok sayıda gazete ve otomotiv yayınına konu olan yerli girişim için röportaj talepleri artıyor.

Son olarak Almanya'nın saygın otomotiv yayını Automobilwoche için röportaj veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, iddialı hedeflerini açıkladı. Michael Gerster imzalı haberde TOGG'un büyük bir rekabete hazırlandığı, şirketin iddialı planlarına vurgu yapıldı.

3 milyar avro yatırım

Türkiye'nin alanındaki ön etkili şirketlerinin ortaklığıyla kurulan TOGG'un 3 milyar avroluk yatırımla kurulduğunun altının çizildiği haberde, "Bu Türkiye'nin aynı zamanda bir dönüşüm projesi. Türkiye otomotiv alanında Avrupa'nın en önemli tedarikçileri ülkelerinden ve önemli bir maliyet avantajına sahip" denildi.

Haberde CEO Gürcan Karakaş'ın, "2022 sonunda seri üretim bantlarından çıkacak aracımız önce iç pazarda satılacak. Yaklaşık 1.5 yıl sonra önce Almanya ardından da Avrupa'daki diğer pazarlarda satışa başlayacağız. TOGG olarak bataryadaki ortağımız Çin kökenli Fararis şirketi. Almanya'da fabrika kuran Farasis batarya hücrelerini buradan tedarik edecek. Şirket ile Türkiye'de ortak üretim konusunda planlarımız bulunuyor" açıklamalarına yer verildi.

Almanya'da yeni merkez kuruldu

Avrupa pazarlarına ilk adımı yoğun bir Türk nüfusunun olduğu Almanya'dan atmayı planlayan TOGG, geçtiğimiz mayıs ayında Almanya Stutgart'ta inovasyon merkezi kurmak için start verdi. TOGG Europe GmbH önemli bir üs olarak hizmet verecek.

Büyüyen ekip 800 kişi oluyor

Karakaş, verdiği röportajda şirketin ihracat ve yeni hedeflerini de açıklayıp, "Şu anda şirket olarak 450 kişi civarındayız. İnsan kaynağı açısından çok hızlı büyüyoruz. Yıl sonunda toplam 800 kişiye ulaşmayı planlıyoruz" açıklaması yaptı.

Tesis hızlı ilerliyor TOGG Gemlik Tesisi'nde 2030 yılına kadar fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

Şarj altyapısı hızlı gelişiyor

Haberde, "Türkiye'de şarj altyapısı konusunda da hızlı çalışmalar yürütülüyor. 4 bin adetten fazla şarj istasyonunun devreye girmesi planlanıyor. Anayollarda her 10 km'de bir standart, her 25 km'de bir hızlı şarj istasyonları kurulması için yatırımlar devam ediyor" denildi.

Beş elektrikli model sırada

TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. 'Bir Fabrikadan Daha Fazlası' olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde 2030'a kadar doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.