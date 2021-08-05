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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Traktörler sahiplerine ulaşıyor

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Traktörler sahiplerine ulaşıyor

Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde birçok tarım arazisi, ev ve araç yanmıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası çiftçilerin traktörleri sahiğplerine ulaşmaya başladı

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Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde birçok tarım arazisi, ev ve araç yandı, hayvanlar öldü. Mahallede yaşayan Mithat Akça yangına su tankerini bağladığı traktörüyle müdahale etti. Ancak bu sırada evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Akça, büyük üzüntü yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da afet bölgelerini ziyaretinde, Mithat Akça ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında da köylülerin kendisinden traktör talebinde bulunduğunu belirterek, "Oturanlardan biri bana dedi ki 'Benim varım yoğum bir traktör, bana onu verin yeter. Benim ekmeğim o' dedi. Başka bir vatandaş daha gelerek 'Başkanım benim varım yoğum da o traktör' dedi. 'Tamam' dedim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Bey'e talimatı verdim. 'Bunu hiç uzatmayacaksın. Çarşamba-perşembe bu traktörleri kendilerine ulaştıracaksın, çünkü o traktörle tarlayı sürüyor ama onun hem ineği hem danası hem koyunu her şeyi o. Çok mutlu oldum, mesele bu. Lafla iş yürümüyor, icraat" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği 3 traktör, Kalemler Mahallesi'ne bugün ulaştı. Mithat Akça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen yeni traktörüne kavuştu.

Yangında her şeyini kaybettiğini, sadece canlarının kaldığını vurgulayan Mithat Akça, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan köyümüzü kontrole geldiğinde bize traktörümüzü yenileyeceklerine dair söz verdi. Sözünü tuttu. Traktörümüz bugün geldi. Traktörü aldım, kabul ettim. Vatana millete hayırlı olsun. Yeni traktörümü teslim aldığım için mutluyum" dedi.

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