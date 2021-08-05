Türkiye 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 245 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 74 milyon 901 bin 234'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ağustos 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 6 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66.77, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 45.32 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 445 bin 336'sı birinci doz, 28 milyon 133 bin 21'i ikinci doz, 5 milyon 322 bin 877'si üçüncü doz olmak üzere toplam 74 milyon 901 bin 234'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.