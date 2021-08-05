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Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar ayrıldı

Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar ayrıldı

Barcelona, Lionel Messi'yle yolları ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

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Barcelona'da Lionel Messi ile ipler koptu. Katalan devi, Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

"Barcelona, Leo Messı ile sözleşme yenileyememektedir"
Barcelona kulübünden yapılan açıklamada, "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Barcelona tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi, Katalan devinde çıktığı 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.

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