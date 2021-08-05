Zonguldak'ta delta varyantı şoku! Fabrika kapatıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası işçilerinde delta varyantı tespit edildi. İşçiler karantinaya alınırken fabrikada üretim durduruldu.

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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki tekstil atölyesinde işçide Delta varyantlı tespit edilmesinin ardından üretimin durdurulmasına karar verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası çalışanının işverene rahatsız olduğunu bildirmesi üzerine hastaneye müracaatta bulundu. Şahısta yapılan test sonucunda korona virüs tespit edilirken, Sağlık Bakanlığının talimatı ile fabrikanın 14 gün süreyle karantina altına alınması kararı alındı.

Firma sahibi Kemal Usta, "Personelimizin hemen hemen tamamı aşılı olmasına rağmen yetkililer delta virüsünün aşılı olanlarda bile etkili olduğunu beyan ettiler ve fabrikamızın 14 gün süreyle faaliyetine ara verdiler" diye konuştu

Kaynak: Pusula Gazetesi