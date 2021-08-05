BIST 1.432
DOLAR 8,53
EURO 10,12
ALTIN 495,19
HABER /  GÜNCEL

Zonguldak'ta delta varyantı şoku! Fabrika kapatıldı

Zonguldak'ta delta varyantı şoku! Fabrika kapatıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası işçilerinde delta varyantı tespit edildi. İşçiler karantinaya alınırken fabrikada üretim durduruldu.

Abone ol

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki tekstil atölyesinde işçide Delta varyantlı tespit edilmesinin ardından üretimin durdurulmasına karar verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası çalışanının işverene rahatsız olduğunu bildirmesi üzerine hastaneye müracaatta bulundu. Şahısta yapılan test sonucunda korona virüs tespit edilirken, Sağlık Bakanlığının talimatı ile fabrikanın 14 gün süreyle karantina altına alınması kararı alındı.

Firma sahibi Kemal Usta, "Personelimizin hemen hemen tamamı aşılı olmasına rağmen yetkililer delta virüsünün aşılı olanlarda bile etkili olduğunu beyan ettiler ve fabrikamızın 14 gün süreyle faaliyetine ara verdiler" diye konuştu

Kaynak: Pusula Gazetesi

ÖNCEKİ HABERLER
Turkovac için e-Nabız'dan başvurular başladı
Turkovac için e-Nabız'dan başvurular başladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde dikkat çeken yangın ayrıntısı
Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde dikkat çeken yangın ayrıntısı
Türkiye 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Kadir Mısıroğlu'nun ismi Konya'da bir sokak ya da caddeye verilecek
Kadir Mısıroğlu'nun ismi Konya'da bir sokak ya da caddeye verilecek
Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
Beşiktaş'a müjdeli haber! UEFA gelirlerine el konulmayacak
Beşiktaş'a müjdeli haber! UEFA gelirlerine el konulmayacak
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Traktörler sahiplerine ulaşıyor
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Traktörler sahiplerine ulaşıyor
Selden ve yangından zarar gören işletmelere yönelik KOSGEB desteği
Selden ve yangından zarar gören işletmelere yönelik KOSGEB desteği
Dünyanın üçüncü en sıcak temmuz ayı yaşandı
Dünyanın üçüncü en sıcak temmuz ayı yaşandı