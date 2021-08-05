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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Yarın için umut doluyuz

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Yarın için umut doluyuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 5 ilde, 14 noktada yangının sürdüğünü belirterek, "Yarın için rüzgar hızını kısacak, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, yangın bölgelerinden gelecek iyi haberi bekliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde söndürme çalışmaları ve yangının seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Düne göre daha iyi durumdayız"
Yangınların boyutunun düne göre daha kontrol altına alınabilir düzeyde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün beş ilde 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı. Bazı cephelerde kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi noktadayız" dedi.

"Rüzgarın hızını kesmesini avantaja çevirmemiz lazım"
Yarın rüzgarın hızını kesmesi durumunda daha iyi haberler gelebileceğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

Yarın için rüzgar hızını kısacak, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşlarımız, belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız çalışıyor, vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyor.

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