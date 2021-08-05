Haluk Levent Kazakistan'dan helikopter kiraladı! Zenginler siz de yapın
TÜRKİYE'deki orman yangınları için şarkıcı Haluk Levent, Kazakistan'dan yangın söndürme helikopteri kiraladı. Haluk Levent'in bu hareketi TT listesine girdi. Zengin iş adamlarına da 'siz de helikopter kiralayın' çağrıları geldi.
TÜRKİYE'nin ormanları 9 gündür yanarken, yetersiz uçak ve helikopter sebebiyle eleştiriler vardı. AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, örnek bir adım atarak yangın söndürmede kullanılacak helikopter kiraladı. Haluk Levent bu hareketi ile öyle büyük bir taktir aldı ki kendisi de şaşırdı. Ünlü sanatçının bu hareketi sonrasında sosyal medyada zengin işadamlarına da 'helikopter uçak kiralayın çağrıları' başladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi.
Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz."
"Bir anda binlerce yorum geldi şaşırdım"
Levent ayrıca, "Bilgi açısından yazayım. Türkiye’de her şirket , bazı kurum , dernek ve şahıslar kamu yararına uçak , helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de. Bir anda binlerce yorum geldi şaşırdım" ifadelerini kullandı.