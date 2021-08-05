Haluk Levent Kazakistan'dan helikopter kiraladı! Zenginler siz de yapın

TÜRKİYE'nin ormanları 9 gündür yanarken, yetersiz uçak ve helikopter sebebiyle eleştiriler vardı. AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent, örnek bir adım atarak yangın söndürmede kullanılacak helikopter kiraladı. Haluk Levent bu hareketi ile öyle büyük bir taktir aldı ki kendisi de şaşırdı. Ünlü sanatçının bu hareketi sonrasında sosyal medyada zengin işadamlarına da 'helikopter uçak kiralayın çağrıları' başladı.