UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Molde'yi konuk eden Trabzonspor fırsat tepti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, konuk ettiği Norveç ekibi Molde ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor, 90+5'te Anastasios Bakasetas ile bir penaltıdan yararlanamadı ve avantaj fırsatını tepti. Eşleşmede turu geçen takım UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off aşamasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.Abone ol
4. dakikada Djaniny'nin sağdan yaptığı yerden ortada ceza sahası önünden Hamsik'in şutunda top üstten dışarı gitti.
11. dakikada soldan son çizgiye inen Nwakaeme'nin içeriye çevirdiği top Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.
15. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Nwakaeme kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
24. dakikada Hamsik'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Djaniny, Molde kalecisi Linde ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'den önce topa müdahale eden Molde savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
27. dakikada topla ceza sahasına giren Gervinho'nun vuruşunda Molde kalecisi Linde gole izin vermedi.
31. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Hestad'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
52. dakikada Bakasetas'ın pasında topla buluşarak ceza sahasına ilerleyen Gervinho'nun şutunda meşin yuvarlağı Molde kalecisi Linde çeldi.
53. dakikada kullanılan köşe atışında iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
58. dakikada Trabzonspor tekrar üstünlüğü yakaladı. Djaniny'nin sağ çaprazdan ortasında Vitor Hugo'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
64. dakikada Molde yeniden eşitliği yakaladı. Mannseverk'in soldan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Brynhildsen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
74. dakikada Trabzonspor üçüncü golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Djaniny, Molde kalecisi Linde ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
85. dakikada Molde skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahasının sağından Brynhildsen'in yerden pasında Hussain'in şutunda top filelere gitti.
90+3. dakikada Yusuf Sarı ceza sahası içinde Sinyan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 3-3 sona erdi.
Trabzonspor: 3 - 3 :Molde
Stat: Medical Park
Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir (Dk. 90+3 Abdulkadir Parmak), Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny (Dk. 80 Yusuf Sarı)
Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen (Dk. 83 Bjornbak), Risa, Aursnes, Mannseverk (Dk. 73 Eikrem), Hussain, Hestad (Dk. 83 Breivik), Brynhildsen (Dk. 90 Andersen), Omoijuanfo (Dk. 90 Sigurdarsson)
Goller: Dk. 15 Nwakaeme, Dk. 58 Vitor Hugo, Dk. 74 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 31 ve 64 Brynhildsen, Dk. 85 Hussain (Molde)
Sarı kartlar: Dk. 57 Risa, Dk. 79 Sinyan, Dk. 87 Brynhildsen (Molde), Dk. 87 Bakasetas (Trabzonspor)