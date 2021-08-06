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Adana'da yıldırım faciası! 3 kişi yaralandı

Adana'da yıldırım faciası! 3 kişi yaralandı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan üç kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Eyüplü Mahallesi'nde yağmurdan korunmak için ağaç altına geçmek isteyen Rıza Kuruoğlu (52), eşi Yıldız Kuruoğlu (42) ile komşuları Ahmet Karasakallı'ya (66) yıldırım isabet etti.

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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