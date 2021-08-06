Mahmut Özer kimdir yeni Milli Eğitim Bakanı oldu Resmi Gazete duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen hafta istifasını sunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği iddia edilmişti. Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu. Peki kimdir Mahmut Özer, aslen nereli, kaç yaşında ve Mahmut Özer eşi Nebahat Özer kimdir?

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Mahmut Özer kimdir aslen nereli, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kimdir soruları günün konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Ziya Selçuk'un gece yarısı istifa ettiği ve istifasının Erdoğan tarafından onaylandığı iddia edilmişti. Bu iddialar hakkında konuşan Ziya Selçuk asılsız diyerek son noktayı koymuştu. Fakat gece yarısı gelen son dakika haberine göre yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu. Aslen Tokatlı olan Mahmut Özer 51 yaşında ve Nebahat Özer ile evli. İşte Mahmut Özer biyografisi...

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 5 Mayıs 1970 tarihinde Tokat ilinde dünyaya geldi.

Özer, en son Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğü yapmış sonrasında ise Milli Eğitim Bakan yardımcısı olmuştu. Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Mahmut Özer eşi Nebahat Özer

1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Mahmut Özer, 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı’nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Özer, 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı.

Özer aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı.

2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı.

2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olarak atandı.

1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu.

Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'ten itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanvekilliği görevini sürdürdü.

8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Mahmut Özer 6 Ağustos 2021 tarihinde ise Milli Eğitim Bakanı olarak atandığı söylentileriyle gündeme geldi.

6 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede Mahmut Özer'in yeni Milli Eğitim Bakanı olarak atandığı görüldü.