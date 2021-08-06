BIST 1.432
DOLAR 8,53
EURO 10,09
ALTIN 493,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uşak’ta bıçaklı sopalı kavga! 9 kişi gözaltına alındı

Uşak’ta bıçaklı sopalı kavga! 9 kişi gözaltına alındı

UŞAK’ta gece saatlerinde bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgada 9 kişi gözaltına alınırken 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay Uşak merkeze bağlı İslice Mahallesine bağlı İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre kalabalık 2 grup arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı bıçak ve sopanın da kullanıldığı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, polis ekipleri kavgayı ayırmak için biber gazıyla müdahale etti. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerindeki araçların da camları kırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi de gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahmut Özer eşi Nebahat Özer kimdir? Mahmut Özer çocukları kaç tane?
Mahmut Özer eşi Nebahat Özer kimdir? Mahmut Özer çocukları kaç tane?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Mahmut Özer kimdir yeni Milli Eğitim Bakanı oldu Resmi Gazete duyurdu
Mahmut Özer kimdir yeni Milli Eğitim Bakanı oldu Resmi Gazete duyurdu
Ziya Selçuk istifa etti! İşte yerine gelen isim
Ziya Selçuk istifa etti! İşte yerine gelen isim
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray konuk ettiği St Johnstone ile berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray konuk ettiği St Johnstone ile berabere kaldı
Konya'da öldürülen 7 kişinin katil zanlısı tutuklandı
Konya'da öldürülen 7 kişinin katil zanlısı tutuklandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'aşı' çağrısı!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'aşı' çağrısı!
Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Molde'yi konuk eden Trabzonspor fırsat tepti
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Molde'yi konuk eden Trabzonspor fırsat tepti