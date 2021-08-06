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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ziya Selçuk'a teşekkür: Sizi seviyoruz Ziya Hocam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ziya Selçuk'a teşekkür: Sizi seviyoruz Ziya Hocam

İstifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için övgü dolu sözlerle teşekkür İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ziya Selçuk için mesajında şunları söyledi:

"Milletimizin ve bizim Ziya Hocamız; Bilgeliği, samimiyeti, zerafeti, asaleti, tensip ederse sıra arkadaşım Hocam; derviş tavrı ile benim için de zırh idi. Milletimize verdiği hizmetler için Allah razı olsun. Sizi seviyoruz Ziya Hocam."

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