İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ziya Selçuk'a teşekkür: Sizi seviyoruz Ziya Hocam
İstifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için övgü dolu sözlerle teşekkür İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ziya Selçuk için mesajında şunları söyledi:
"Milletimizin ve bizim Ziya Hocamız; Bilgeliği, samimiyeti, zerafeti, asaleti, tensip ederse sıra arkadaşım Hocam; derviş tavrı ile benim için de zırh idi. Milletimize verdiği hizmetler için Allah razı olsun. Sizi seviyoruz Ziya Hocam."